Fioroni riunisce i cattolici il 14 luglio a Roma

'Come trasformare il presente - Riflessioni sull'impegno pubblico dei cattolici', è il titolo scelto per del convegno organizzato dall'associazione 'Tempi nuovi - popolari uniti' e da Beppe Fioroni, il primo dei fuoriusciti dal Partito democratico dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie del 26 febbraio, con il compito principale di capire come i cattolici possono inserirsi nel mondo politico attuale, ma anche per studiare il rapporto tra cristianesimo e modernità e su come la fede possa influenzare positivamente le politiche pubbliche, offrendo un quadro di riferimento etico solido e una prospettiva umanistica.

L'appuntamento è fissato per venerdì 14 luglio nella Casa Bonus Pastor in via Aurelia 208, a Roma. Previsti gli interventi di Cecilia Lavatore e Lorenzo Pregliasco, che presenterà alcuni dati relativi allo spazio della proposta cattolica democratica. A chiudere i lavori, il colloquio tra Beppe Fioroni e Francesco Verderami del Corriere della Sera.