Forlani, funerali di Stato lunedì 10 luglio a Roma

Lutto nazionale e funerali di Stato lunedì 10 luglio per Arnaldo Fornali, ex presidente del Consiglio ed ex segretario della Dc morto ieri all'età di 97 anni. "A seguito della scomparsa dell'ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Arnaldo Forlani, è stata disposta, dall'8 al 10 luglio 2023, l'esposizione a mezz'asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell'intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero. Il 10 luglio 2023, giornata di celebrazione delle esequie di Stato, è dichiarato lutto nazionale", si legge sul sito del governo. I funerali si svolgeranno a Roma nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo. Sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.