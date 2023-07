Forza Italia, 15 luglio consiglio nazionale. Roscioli nuovo tesoriere

Il consiglio nazionale di Forza Italia si terrà il 15 luglio. Lo ha annunciato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari esteri, nel corso della riunione dei gruppi alla Camera. Il Congresso dovrebbe celebrarsi nel 2024.

Leggi anche Sondaggi politici, Forza Italia sale di 3 punti dopo scomparsa Berlusconi

"Continuità e unità". Queste, apprende l’Adnkronos, le stelle polari che il nuovo corso di Fi dovrà perseguire nel futuro, secondo quanto affermato dal coordinatore azzurro. Il vicepremier ha rimarcato l’importanza di rispettare lo statuto di Fi. E fatto appello alla coesione: “Dobbiamo evitare liti e continuare il percorso tracciato da Silvio Berlusconi”. Tajani ha inoltre ufficializzato la nomina di Fabio Roscioli, storico avvocato del Cav, come nuovo tesoriere al posto di Alfredo Messina.

Poi la rassicurazione: “La famiglia Berlusconi resterà vicina al partito”. "E' un momento delicato e importante: rafforziamo la nostra identità, siamo il partito popolare europeo nel nostro Paese, forti dei valori liberali che il presidente Silvio Berlusconi ci ha lasciato, punto di riferimento stabile della nostra azione politica", ha detto Tajani, parlando ai gruppi di Forza Italia. "In questa fase, in preparazione delle Europee, dobbiamo essere fortemente protagonisti e ottimizzare l'ultimo regalo che il nostro Presidente ci ha fatto, il balzo in avanti nei sondaggi, e trasformarlo in consenso consolidato - ha aggiunto - Questo si può fare lavorando insieme nell’interesse del Paese e nell’interesse di Forza Italia, così come Silvio Berlusconi avrebbe voluto".

“Le elezioni europee saranno una grande sfida”, una sfida che richiede “un anno di impegno e di mobilitazione”, ha detto il coordinatore di Fi.