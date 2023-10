Letizia Moratti guiderà la Consulta della segreteria nazionale di Forza Italia. L'annuncio in una conferenza stampa nella Sala Coletti del palazzo dei Gruppi, il segretario nazionale azzurro, Antonio Tajani: "Ho proposto a Letizia Moratti di guidare la Consulta della segreteria nazionale di Forza Italia, prevista dallo statuto del partito".

"Accetto con spirito di responsabilità e servizio'' la proposta, ha detto Moratti aggiungendo: ''Non penso a una candidatura per le europee. Il contributo che intendo dare a Forza Italia non è per una candidatura alle europee...''.