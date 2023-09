Ad accogliere delegati e simpatizzanti di Forza Italia al Berlusconi day di Paestum ci sarà un 'avatar' di Silvio. All'ingresso dell'hotel Ariston, location scelta per la 'tre giorni' in memoria del Cav, raccontano gli organizzatori all'Adnkronos, sarà allestita un ventola olografica, nel gergo tecnico, di circa 60 cm, (la grandezza di un normale ventilatore a piantana) che proietterà l'immagine tridimensionale del leader azzurro, scomparso il 12 giugno scorso.

Gli ospiti della kermesse potranno vedere la sagoma di Berlusconi, o meglio, la testa quasi a grandezza naturale, che sorriderà e saluterà il suo 'popolo azzurro', riunito per commemorarlo.

''L'immagine di Berlusconi sarà proiettata dalla ventola olografica, la sua sagoma sarà trasparente, come se fluttuasse", spiega chi ha lavorato alla realizzazione grafica dell'ologramma, ovvero il team 'Crisalide', una rete di imprese del napoletano, che fa capo al professore Mario Migliulo.

Marta Fascina non ci sarà

Difficilmente ci sarà Marta Fascina al B Day di Paestum. Né dovrebbe inviare un messaggio di saluto scritto. La compagna di Silvio Berlusconi non ascolterà il consiglio del fratello dell'ex premier Paolo (''Silvio ci ha momentaneamente lasciato, ma c'è sempre, basta con le lacrime") e resterà ad Arcore. I promotori della tre giorni in memoria del Cav, in testa il coordinatore regionale in Campania, l'eurodeputato Fulvio Martusciello, sono impegnai a limare il programma dell'evento: ancora non c'è la versione definitiva con tanto di scaletta degli oratori.

Si tratta della seconda iniziativa di partito post Silvio, dopo la festa 'Azzurra libertà' di Gaeta, organizzata dai giovani ai primi di settembre. L'attore Giancarlo Giannini 'presterà la sua voce' per rievocare lo storico discorso al Congresso nazionale Usa nel 2006. Ma c'è anche voglia di andare avanti. Il nuovo corso della segreteria targata Antonio Tajani è iniziato il giorno dell'insediamento e a Paestum si compirà una nuova tappa.

Il 1 ottobre, infatti, si terrà il Consiglio nazionale che approverà una serie di modifiche statutarie per preparare il Congresso nazionale del 24-25 febbraio prossimi, dove sarà ufficializzata la leadership di Tajani con l'elezione di 4 suoi vice, salvo sorprese dell'ultimo momento, qualora dovesse spuntare uno sfidante per la poltrona di numero uno di Forza Italia.

Tajani ha dalla sua parte la famiglia di Berlusconi, che non ha nessuna attenzione, almeno per ora, di impegnarsi direttamente in politica. Nelle sua prime uscite pubbliche da segretario, il vicepremier ci ha sempre tenuto a 'pubblicizzare' il sostegno dei figli del Cav. Allo stato, non si sa, quale sarà il contributo della famiglia del 'Dottore': esclusa la presenza fisica di Marina e Piersilvio, raccontano, si starebbe lavorando per un saluto scritto.