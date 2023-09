La famiglia di Forza Italia si allarga, accogliendo nuovi amministratori locali della provincia di Roma, e continua a lavorare per affermarsi come "centro di gravità permanente della politica italiana", concetto che il segretario del partito Antonio Tajani va ripetendo da tempo e che ribadisce oggi, dando il benvenuto ai nuovi 'azzurri' nel corso di una conferenza stampa al Palazzo dei gruppi di Montecitorio.

"L'adesione di tanti amministratori locali a Forza Italia - commenta soddisfatto il vicepremier e ministro degli Esteri - dimostra lo stato di salute del nostro movimento". Una comunità politica che coltiva "la propria identità" all'interno della coalizione di centrodestra "e che non ha bisogno di inseguire le idee degli altri", perché, rimarca Tajani, "essere alleati non vuol dire essere un solo partito". L'appuntamento fissato dal leader di Fi è per il 14 ottobre, quando a Monza "riuniremo gli amministratori locali di Forza Italia per affrontare il tema del governo del territorio".

Per Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e coordinatore provinciale di Roma, si tratta di una "giornata importante": "L'idea di fondo - spiega - è una grande squadra che si rafforza ed è pronta a portare avanti la più grande eredità che ci ha lasciato Silvio Berlusconi: le sue idee che rappresentano per noi la cornice di riferimento per il presente e il futuro".

I nuovi azzurri

Pomezia, Albano, Fiumicino, Marino, San Cesareo, Anguillara, Rocca di Papa, Santa Marinella, Monterotondo, Valmontone, Campagnano, Castel Gandolfo, Tolfa: questi alcuni dei comuni della provincia di Roma dove Fi è attualmente presente. Ma i nuovi ingressi potrebbero non fermarsi qui. "Questa giornata non sarà l'ultima perché sono tanti gli amministratori che vogliono aderire al nostro progetto", assicura Battilocchio.

Da meno tasse a privatizzazioni, i temi cari al partito

La presentazione delle nuove adesioni è l'occasione per rilanciare alcuni temi cari a Fi, a partire dalla battaglia per la riduzione delle tasse: un impegno che, garantisce Tajani, Forza Italia intende onorare in vista della prossima manovra economica: "Faremo di tutto perché il governo conservi il taglio del cuneo fiscale. E ci batteremo per il taglio delle tasse su tredicesime, straordinari e premi di produzione". Il vicepremier pone l'accento anche sulle privatizzazioni ("serve il coraggio di una riflessione", sprona Tajani) a partire dal dossier Mps, sul quale occorre "accelerare".

Migranti

Sui migranti il titolare della Farnesina - reduce dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York - registra "molti riscontri positivi, soprattutto dai paesi di partenza. Già sta diminuendo il numero delle persone che arrivano in Italia da Tunisia e Libia. Non servono slogan ma tanto lavoro".

Giustizia

Spazio anche al tema della giustizia, con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli che insiste sulla separazione delle carriere e su una riforma delle intercettazioni: su quest'ultimo punto, il presidente dei deputati azzurri annuncia che sarà presentato un ordine del giorno "per un impegno del ministro Nordio, nei prossimi mesi, a presentare al Parlamento una riforma completa sulle intercettazioni". Prosegue inoltre la battaglia dei Fi per l'abolizione dell'abuso d'ufficio, "reato che impedisce a tanti amministratori di fare bene il proprio lavoro", sottolinea Tajani.