Consiglio nazionale riunito a Paestum, arriva il pugno di ferro: decadimento dagli incarichi se non si è in regola con le quote. La segreteria Tajani si allarga. E la kermesse azzurra propone di intitolare a Berlusconi il Ponte sullo Stretto

Dal Consiglio nazionale di Forza Italia, riunitosi stamane a Paestum, arriva il pugno di ferro contro i 'morosi' azzurri. La stretta attraverso l'approvazione di una modifica statutaria: da oggi, infatti, chi non si metterà in regola pagando la quota dovuta (900 euro al mese), decadrà dagli incarichi di partito. I 'generali' del partito, avrebbe spiegato il segretario nazionale Antonio Tajani appena approvata la modifica dello statuto, devono dare l'esempio alla classe dirigente. Chi ha responsabilità deve pagare, avrebbe detto, domandandosi: 'Se chi è al vertice non dimostra di essere attaccato al movimento come fa a farsi rispettare?'.

La segreteria Tajani si allarga

Intanto la segreteria Tajani si allarga ufficialmente con 4 vice, compreso il vicario, il più votato. Il Consiglio nazionale di Forza Italia ha votato all'unanimità una modifica allo statuto del partito che prevede l'elezione di 4 vicesegretari.

La proposta: Ponte sullo Stretto intitolato a Berlusconi

Nel corso della kermesse azzurra, il Consiglio nazionale di Forza Italia ha 'votato' anche la proposta di intitolare il Ponte sullo Stretto Messina a Silvio Berlusconi.

Il saluto di Weber in un videomessaggio

"Forza Italia è il centrodestra in Italia, Forza Italia è il Partito popolare in Italia. Forza Europa e Forza Italia". A dirlo il presidente del Ppe Manfried Weber, in un video messaggio alla kermesse azzurra . Nel 2024, ha detto Weber, "saremo chiamati a scegliere l'Europa che vogliamo, sono sicuro di poter contare su di voi".