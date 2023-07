Funerali Berlusconi, Cancelleri: "Conte assente? Da lui sciacallaggio morale"

Duro il giudizio dell'ex M5S Giancarlo Cancelleri sulla scelta di Giuseppe Conte di non presenziare ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi, in Duomo a Milano. "Chi mette davanti alla morte di un uomo, al dolore della sua famiglia e al rispetto che dovremmo tutti portare in questi momenti, la convenienza politica commette solo sciacallaggio morale", dice all'Adnkronos l'ex sottosegretario grillino, da poco confluito in Forza Italia. Per Cancelleri, Conte "dimentica, fra l'altro, che dovrebbe sentire anche il dovere istituzionale di rappresentare la sua comunità".

Replicano in una nota i coordinatori del Movimento 5 Stelle per l'Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi: "La decisione di Giuseppe Conte di manifestare pubblicamente il proprio cordoglio ma di non partecipare ai funerali di Berlusconi rappresenta pienamente la comunità del Movimento 5 Stelle. Troviamo quantomeno strano che Giancarlo Cancelleri se ne stupisca dal momento che fino a poco tempo addietro si trovava sempre allineato alle nostre decisioni. Evidentemente ritiene la coerenza meno importante delle proprie ambizioni personali".

Ma il senatore del M5S Francesco Castiello non nasconde i suoi dubbi sulla scelta del leader pentastellato. "Berlusconi appartiene alla storia, nel bene e nel male, nelle cose positive e non positive che ha fatto. Del resto, la perfezione non è di questo mondo. Ripeto, è un personaggio che da oggi appartiene alla storia. In effetti, forse, io ci avrei riflettuto di più prima di prendere una decisione così...", dice all'Adnkronos.

Ai funerali "io ci sarei andato", afferma Castiello. "Con molta riluttanza, ma ci sarei andato perché - rimarca il senatore - di fronte alla morte uno si toglie il cappello. Viene meno, comunque, un protagonista del nostro tempo, anche se molto discusso". "Quando Berlusconi è sceso in campo ha promesso dei cambiamenti: in parte ha portato delle novità, poi ci sono stati accadimenti che ne hanno ridimensionato la statura politica. Oltre alla vicenda delle Olgettine c'è stata la condanna per frode fiscale. Purtroppo quella c'è stata", riassume Castiello, spendendo parole d'apprezzamento per la politica estera del Cav: "Nelle relazioni internazionali ha tenuto alto il nome dell'Italia, salvo qualche gaffe tipo quella con la Merkel e giù di lì: aveva il suo giro di relazioni personali, per esempio con Bush e con Putin, che hanno fatto bene all'Italia". A chi gli chiede se ci sia stato un accanimento giudiziario nei confronti di Berlusconi, il senatore grillino risponde: "Bisogna ragionare per dati oggettivi. Berlusconi ha avuto una condanna, molte assoluzioni e prescrizioni: queste ultime - osserva Castiello - lasciano sempre una zona d'ombra".