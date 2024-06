G7, 'Ia rischi e opportunità': domani convegno a Roma

''Verso il G7: Ia rischi e opportunità'': è il titolo del convegno voluto e organizzato dall'associazione Giornaliste Italiane, che si terrà domani a Roma, in piazza Montecitorio nello spazio di CeoForLife a partire dalle 9.30. Un appuntamento pensato per prendere in esame il tema dell'Ia con esponenti del governo, con esperti del settore e con giornalisti in vista anche dell'appuntamento internazionale che vedrà protagonista l'Italia, il G7 in Puglia da giovedì 13 a sabato 15 giugno in Puglia a Borgo Egnazia.

All'evento romano di domani parteciperanno, tra gli altri, il sottosegretario alla presidenza del consiglio e autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Cipess Alessandro Morelli e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e Editoria Alberto Barachini. Nel corso della mattinata verrà mandata in onda un'intervista a Padre Paolo Benanti, consigliere di Papa Francesco sui temi dell'Intelligenza artificiale e dell'etica della tecnologia.