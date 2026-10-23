"Stiamo tornando alla normalità, quindi, mi auguro che questa situazione non si ripeta, che questa vertenza venga ricomposta in maniera stabile e definitiva e che si possa tornare a una condizione di normalità". E' quanto ha detto il sindaco di Napoli e presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi parlando dell'allentamento del blocco dei tir per la protesta sui carburanti, a margine di di 'City Talks', il format ideato e realizzato da Spin Factor, in corso nella sede dell’Associazione Costruttori Edili Napoli (Acen).

"Stamattina siamo riusciti ad alimentare una parte dei mezzi dell'Asia, quindi non ancora al cento per cento, però progressivamente ci stiamo muovendo. La filiera" dei rifiuti "ha tenuto con il lavoro che è stato fatto insieme alla prefettura e alle forze dell'ordine, che ringrazio perché hanno fatto un lavoro straordinario, ci sono stati vicini in una maniera veramente enorme, quindi insomma tutto si sta lentamente muovendo verso la normalità. Chiaramente ci vorrà un po' di tempo perché il blocco è stato molto significativo, abbiamo anche alcuni cantieri fermi perché non c'è stato approvvigionamento, quindi questo anche rappresenta un problema per noi che c'è stato", ha concluso.

Il programma del centrosinistra

"Io penso che i prossimi giorni saranno i giorni del programma" del centrosinistra, spiega Manfredi, "quindi di un lavoro importante che va fatto, vanno individuate dieci priorità e che si possa realizzare, quello che veramente insomma serve agli italiani". "Primarie a due nel centrosinistra? Questo non dipende da me" aggiunge.

"L'America' Cup? Tutto sta andando nella direzione giusta"

"Sicuramente rispetto al cronoprogramma che avevamo previsto" sull'America's Cup "tutto sta andando nella direzione giusta". "I tempi sono sostanzialmente rispettati, a parte dei piccolissimi ritardi legati anche alle congiunture. Per esempio questa crisi dei trasporti ci ha fatto rallentare di qualche giorno, quindi adesso andiamo avanti sulla parte in maniera più serrata sulla parte organizzativa ma insomma sono abbastanza tranquillo che tutto sta procedendo nella direzione giusta" conclude.