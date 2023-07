Geronimo La Russa: "Da Vecchioni discredito e falsità, ho dato mandato a legale"

"Sono allibito per la notizia pubblicata dal Fatto Quotidiano, con richiamo in prima pagina, dal titolo 'Vecchioni ricorda: Geronimo e soci mi rubarono pure le mutande' ripreso poi parzialmente dal sito Dagospia e da altri". Lo dichiara Geronimo La Russa in merito al pezzo del Fatto quotidiano che riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Roberto Vecchioni, al festival “La Gaberiana” in un'intervista con Andrea Scanzi, sugli eventi accaduti in casa sua durante una festa organizzata dalla figlia all'epoca 14enne.

"Vecchioni, che già all’epoca in cui ero minorenne incentrò le sue attenzioni solo sul figlio diciasettenne di un deputato di destra, cioè mio padre, a distanza di 26 anni dovrebbe sapere benissimo che nei miei confronti non ci fu alcuna imputazione e che non fui affatto 'perdonato' in quanto il perdono giudiziale può essere concesso solo a chi è imputato e colpevole e io non lo sono mai stato", aggiunge La Russa.

"Altri giovani conoscenti che parteciparono alla festa della figlia di Vecchioni ebbero invece conseguenze giudiziarie ed io ne presi immediatamente le distanze. È incredibile che Vecchioni, intervistato dal noto giornalista del Fatto, Scanzi, provi a gettare immotivatamente e falsamente discredito su me e sulla mia famiglia già oggetto in questi giorni di particolare attenzione mediatica. Ho dato mandato al mio avvocato Vinicio Nardo affinché tuteli in ogni sede competente la mia onorabilità", conclude il figlio del presidente del Senato.