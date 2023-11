"Proviamo a costruire fuori dai vecchi schemi l'indipendenza italiana". Gianni Alemanno e Marco Rizzo, Moni Ovadia e Elena Basile. L'ex sindaco di Roma dai suoi canali social lancia il Forum per l'indipendenza italiana. L'appuntamento è per sabato 25 e domenica 26 novembre al Midas Palace Hotel di Roma, dove si terrà l'assemblea fondativa del nuovo movimento politico dell'ex sindaco capitolino. "Per la prima volta nella storia - spiega Alemanno - ci confronteremo con i fondatori di Democrazia sovrana e popolare Marco Rizzo e Francesco Toscano. Persone che arrivano da fronti opposti ai nostri, ma che come noi sanno che senza una vera indipendenza nazionale non si può costruire né sviluppo economico né giustizia sociale. Questa è la base per costruire il cambiamento, in tempi e modi tutti da scoprire".

Insieme a loro "ci saranno persone di valore che hanno il coraggio della verità, come Francesco Borgonovo, Moni Ovadia, Elena Basile e Fabio Granata", annuncia l'ex An.