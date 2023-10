La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è al Cairo in Egitto, dove prenderà parte al summit per la pace in Medio Oriente, organizzato dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. La premier è stata accolta dall'Ambasciatore d'Italia in Egitto, Michele Quaroni e dal Ministro del Commercio egiziano, Hazem al-Beblawi. Breve scambio di battute tra la premier Giorgia Meloni, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il Re di Giordania Abd Allah II. I leader hanno poi posato per la tradizionale foto di famiglia, nel corso della quale Meloni ha avuto modo di salutare il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez. I leader hanno preso posto al grande tavolo circolare dell'Hotel St. Regis con al centro il simbolo del vertice, una colomba di pace.

La premier, quindi, si recherà all'hotel St. Regis, sede dei lavori del Summit del Cairo per la Pace, dove è prevista la foto di famiglia con i leader. A seguire ci sarà la sessione di apertura del vertice e, dopo la pausa pranzo alle 15.30, ora locale la chiusura.

Al centro del vertice, che si svolge nella nuova capitale amministrativa della città, gli "sviluppi e il futuro della causa palestinese e del processo di pace" nel pieno della guerra tra Israele e Hamas. Sono una ventina i Paesi invitati al summit, che si articolerà in due sessioni di lavoro al termine delle quali potrebbe essere diramata una dichiarazione congiunta: dal Qatar alla Turchia, dall'Arabia Saudita agli Emirati Arabi Uniti, che dovrebbero essere rappresentati da Mohammed bin Salman e da Mohammed bin Zayed.

Per quanto riguarda i leader europei, oltre a Meloni prenderanno parte ai lavori il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez (presidente di turno dell'Unione europea), Kyriakos Mitsotakis (Grecia) e Nikos Christodoulides (Cipro). Per Germania, Francia e Regno Unito sono attesi invece i ministri degli Esteri. Tra i partecipanti anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, e l'alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell. Al termine del Summit Meloni dovrebbe recarsi a Tel Aviv in Israele, per poi fare rientro a Roma questa sera.