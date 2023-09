"Ginevra la porterò con me a New York, se non la portassi con me non la vedrei"

"La mia vita privata, attualmente non c'è nulla oltre quello che deve essere fatto... ". Così Giorgia Meloni, ospite di 'Porta a Porta' in onda questa sera su Rai 1. "Vita privata? What vita privata?", ironizza la presidente del Consiglio. Poi aggiunge riferendosi alla figlia: "Ginevra la porterò con me a New York, se non la portassi con me non la vedrei".

La premier parla della sua storia politica: "Non passa giorno in cui non mi chieda se sono la stessa persona. Ho sempre avuto il terrore di non essere la stessa persona e di non accorgermene, ma sono la stessa persona". "Ho una storia politica alle spalle, mi adatto a una realtà che cambia, oggi per me una delle cose più di destra è per esempio occuparsi dell'intelligenza artificiale", dice poi rispondendo a chi le chiede se si sente di avere una zavorra per la sua provenienza dalla destra.