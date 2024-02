Il terzo mandato "non era inserito nel nostro programma, ci sono state visioni diverse ma in massima serenità ne abbiamo ampiamente discusso". Così la premier Giorgia Meloni, ospite di Cinque Minuti su Rai Uno dopo che questa mattina in commissione Affari costituzionali del Senato è stato bocciato l'emendamento per il terzo mandato ai governatori proposto dalla Lega.

Sono stati 16 i voti contrari (Fdi-Fi-Pd-M5S e Avs), 4 i favorevoli (Lega e Italia Viva), un astenuto (Autonomie), mentre Azione non ha partecipato al voto. Ma la premier ha assicurato: "Non è una materia che crea problemi al governo o alla maggioranza". Per Meloni "la speranza che la maggioranza crolli è della nostra opposizione: una speranza legittima ma faremo del nostro meglio per non realizzarla".

L'Italia in Europa "è percepita come governo più stabile perché ha il governo più stabile. Il metro più facile per giudicare la compattezza di una maggioranza è la velocità con cui riesce a lavorare", ha detto Meloni.

Riforme

Il premierato? "Non c'entra niente il rischio di una deriva autoritaria a meno che la Francia non sia considerata un sistema autoritario...", dice a la premier, rispondendo a una domanda sulle riforme costituzionali ospite di Porta a Porta. Il premierato, sottolinea la presidente del Consiglio, rappresenta "una grandissima occasione" per l'Italia e "un'opportunità storica". Il referendum sulla riforma costituzionale non sarà "un voto su di me, ma su quello che succede dopo. Avrei potuto non farla questa riforma, perché questo governo e questa maggioranza resteranno in carica per cinque anni", ha detto Meloni, che ha definito la riforma sul premierato "un'occasione storica" per l'Italia.

Migranti

Meloni ha poi sottolineato di voler "portare il tema dell'Africa e della migrazione al centro della presidenza italiana del G7. Sulle risposte all'immigrazione illegale noi siamo considerati un punto di riferimento".