Giorgia Meloni, ieri la cena "per fare squadra" con eletti e ministri di Fratelli d'Italia

"Pronti per una nuova stagione di lavoro, per far tornare grande l'Italia". Anche un selfie di gruppo per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ieri sera a cena co parlamentari e ministri di Fratelli d'Italia, un incontro "per fare squadra" a due passi dal Colosseo, proprio nel quartiere Colle Oppio di Roma dove la premier ha iniziato la sua militanza politica giovanile.

Tra i ministri presenti, la titolare del Lavoro Marina Elvira Calderone, il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto, la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, quello per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il titolare della Cultura Gennaro Sangiuliano e del Turismo Daniela Santanchè e il responsabile dello Sport Andrea Abodi. Presenti anche sottosegretari come Andrea Delmastro (Giustizia) e Marcello Gemmato (Salute), insieme ad altri big del partito tra cui Giovanni Donzelli (responsabile organizzazione) e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Presente anche il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Attovagliati al Palazzo Brancaccio prima della ripresa dei lavori d’Aula e, soprattutto, in vista della legge di bilancio (per i commensali, un menu “tricolore” che vede come prima portata una calamarata di Gragnano burrata e pistacchio), parlamentari e ministri sono stati salutati dalla premier. "Mi mancate", queste le parole con cui, apprende l’Adnkronos, Meloni avrebbe salutato la truppa dei parlamentari Fdi. La presidente del Consiglio avrebbe inoltre spronato i parlamentari a proseguire con il loro lavoro, soprattutto in vista delle difficili sfide che attendono la maggioranza a partire dal dossier legge di bilancio. Prima di lasciare la sede dell’incontro, Meloni si è quindi concessa la foto di gruppo con la truppa degli eletti Fdi.