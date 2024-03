"La crisi in Medio Oriente è una nostra preoccupazione, dobbiamo coordinare le azioni per evitare un'escalation e sosteniamo pienamente lo sforzo di mediazione degli Stati Uniti". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nell’incontro alla Casa Bianca a Washington. La questione umanitaria “è una priorità” per l’Italia, dice Meloni, spiegando che il nostro Paese è “concentrato a contribuire con i propri sforzi” a una soluzione. "Italia e Stati Uniti sono grandi alleati e grandi amici, ci proteggiamo l'uno con l'altro" ha detto Biden.

Biden: "Nei prossimi giorni lanceremo aiuti su Gaza da aerei"

I civili di Gaza sono "disperati", "c'è bisogno di fare di più e gli Stati Uniti faranno di più. Nei prossimi giorni, ha detto Biden, ci uniremo ai nostri amici della Giordania ed altri e lanceremo cibo e rifornimenti aggiuntivi per via aerea" sull'enclave.

Migranti, Meloni: "Alleanza globale contro traffico esseri umani"

Vogliamo “risolvere la crisi dei migranti” e “combattere il traffico di essere umani”, ha detto la premier Meloni, per questo “sono qui per proporre un'alleanza globale contro il traffico di esseri umani”.