Giorgia Meloni oggi in Lettonia prima di vertice Nato a Vilnius

Prima di approdare a Vilnius per il vertice Nato, oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Riga per un bilaterale con il primo ministro lettone Krisjanis Karins. Si tratta della prima visita di un capo di governo italiano in Lettonia dal 1998. In vista del Vertice di Vilnius di domani, l'incontro consente di valorizzare la presenza del contingente italiano nella base militare di Adazi, nell'ambito della enhanced Forward Presence, e la partecipazione dell'Italia alle attività di air policing della Nato nella regione baltica, nonché di rafforzare, sul piano bilaterale, la collaborazione in campo economico e culturale.

La guerra di aggressione russa all'Ucraina sarà uno dei temi al centro del bilaterale tra la premier e il primo ministro lettone che avranno l'occasione per fare il punto sui principali temi in agenda al Vertice Nato di Vilnius, tra questi la roadmap per l'adesione dell'Ucraina, la postura dell'Alleanza sul fianco orientale e le spese per la difesa. Italia e Lettonia condividono l'impegno a sostenere l'Ucraina a tutti i livelli: politico, militare, umanitario e dell'accoglienza ai rifugiati, e rimarcano l'importanza del ruolo della Nato e dell'Unione Europea nella gestione della crisi. Italia e Lettonia sono unite anche nel sostegno all'integrazione europea dell'Ucraina in linea con gli impegni assunti con le Istituzioni Ue. Sul piano economico, la collaborazione economica tra Italia e Lettonia è in forte espansione. Nel 2022 l'interscambio ha raggiunto 1,1 miliardi di euro (+30,4% rispetto al 2020).