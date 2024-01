Fratelli d'Italia è l'unico partito di vertice a crescere secondo le intenzioni di voto registrate dal sondaggio Swg per il Tg La7. Il partito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, guadagna lo 0,7% e sale al 29,2%. Il vantaggio sul Pd supera i 10 punti: il partito guidato dalla segretaria Elly Schlein perde lo 0,3% e scende al 19,1%. Passo indietro anche per il M5S di Giuseppe Conte, che cede lo 0,4% e si attesta al 16,4%. Stabile la Lega di Matteo Salvini al 9,1%, mentre Forza Italia guadagna lo 0,1% e arriva al 7,3%. Progresso anche per Azione di Carlo Calenda, che cresce dello 0,3% e tocca il 4%. Passo avanti per Italia Viva, che sale dal 3,4 al 3,5%. Verdi e Sinistra scendono dal 3,4 al 3,2%. +Europa scivola dal 2,6 al 2,4% mentre Per l'Italia cala dall'1,7 all'1,4%. Seguono Noi Moderati e Unione Popolare, entrambi all'1,2%.