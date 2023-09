Scortato dai corazzieri in motocicletta è arrivato a Palazzo Madama il corteo di auto con il feretro di Giorgio Napolitano. Pochi minuti prima aveva fatto ingresso dal portone di corso Rinascimento la moglie Clio Bittoni. Dietro le transenne di piazza Madama non solo giornalisti e telecamere, ma anche qualche turista straniero e alcuni cittadini. A ricevere il feretro il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha accolto i parenti giunti in Senato (VIDEO).

La camera ardente, allestita nella sala Caduti di Nassiriya, rimarrà aperta dalle 11 alle 18 di oggi e dalle 10 alle 16 di domani. Le esequie di Stato si terranno martedì 26 settembre alle 11.30 nell'aula della Camera dei Deputati presso Palazzo Montecitorio.