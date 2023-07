Giustizia, Meritocrazia Italia ad Aiga: "Si punti vera formazione competenze e all'inclusione"

Il Presidente nazionale di Meritocrazia Italia Walter Mauriello ha preso parte alla prima sessione della quinta Conferenza nazionale Aiga, ancora in corso a Sorrento, su “Giurisprudenza: un corso di studi da innovare”. Tra gli altri partecipanti, Antonio Felice Uricchio, Presidente Anvur, Sandro Staiano, direttore del Dipartimento Giurisprudenza Università di Napoli Federico II, Valentina D’Orso, componente della Commissione Giustizia Camera per il M5S, Debora Serracchiani, componente della Commissione Giustizia Camera per il Pd, e Giulia Pesce, responsabile della Consulta dei Praticanti Aiga.

Il Presidente Mauriello ha rivolto l’attenzione alle principali criticità dei percorsi formativi, avanzando proposte strutturate anche sulle peculiarità territoriali, volte a sanare la cronica distanza tra lo studio teorico e le competenze pratiche necessarie allo svolgimento delle attività professionali. Ha poi messo in evidenza la necessità che le Università campane puntino alla massima inclusività, per favorire la diffusione di una migliore cultura della legalità anche nelle aree geograficamente più marginalizzate. Occorre puntare alla crescita sociale, e quindi economica di un territorio caratterizzato dal noto elevato tasso di criminalità (favorito dall’alto livello di dispersione scolastica e dalla propensione alla interruzione degli studi).

"Questo non è un momento uguale agli altri. L'intelligenza artificiale ci sta sostituendo ed omologando, soprattutto nelle professioni. Meritocrazia Italia ha già chiesto al governo Meloni la creazione di un tavolo che monitori le intelligenze artificiali con la nomina di un commissario straordinario. Questo è il momento della visione, la politica è presa da tante emergenze per averla, solo la cittadinanza attiva può riuscire nell’impresa. Formarsi significa avere delle competenze e dobbiamo dismettere i falsi formalismi. È necessario alzare il livello culturale e per riuscirci bisogna puntare sulla formazione che crea competenze e che delinea i percorsi. Il lavoro rappresenta la collocazione di un soggetto all’interno di un contesto sociale", ha precisato Mauriello.