"Dopo un anno sono ancora fiduciosa e sono in pace con la mia coscienza, non avrei potuto lavorare di più e c'è un'Italia che dà segnali incoraggianti, rispettata a livello internazionale, sono in pace con me stessa". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite di 'Cinque minuti' nella puntata che andrà in onda questa sera su Rai1.

Migranti

"Lo stop dei migranti di Francia e Germania? Me lo aspettavo, in parte sì, avevamo detto che non potevamo accogliere i dublinanti, perché i nostri hotspot erano pieni. I ricollocamenti sono però secondari, sono state pochissime le persone ricollocate, la questione è fermare i movimenti primari, gli arrivi in Italia", ha detto la premier.

Draghi

Per Meloni "è una buona notizia", l'incarico assegnato da Ursula Von der Leyen a Mario Draghi, e "non è assolutamente" contro il governo. "E' un italiano autorevole e presumo avrà un occhio di riguardo per l'Italia", ha aggiunto.

Reddito di cittadinanza

Poi, ospite di 'Porta a Porta', a una domanda sullo stop al reddito di cittadinanza, ha risposto: "Io rivendico con orgoglio quanto fatto sul reddito, uno Stato giusto non mette sullo stesso piano chi non può lavorare e chi sì". "Non togliamo reddito agli invalidi, agli over 60 e chi ha minori a carico, lo perde chi è in grado di lavorare e ha figli a carico, noi pensiamo un forte incentivo per entrare nel mercato del lavoro. Sulla piattaforma abbiamo 50mila persone iscritte, a fronte di 70mila posti di lavoro, le opportunità ci sono per chi vuole lavorare", ha spiegato.

Caivano

Sulla situazione a Caivano la premier ha ribadito: "Sia chiaro che non mi faccio intimidire dalle stese nelle strade". "Le dichiarazioni di una delle mamme delle vittime dello stupro di Caivano alla vostra trasmissione sul reddito di cittadinanza sono spaventose - ha sottolineato - Se, come in molti sospettiamo, i soldi del reddito di cittadinanza" in alcune aree "sono gestiti dalla camorra, allora la magistratura deve andare fino in fondo".

Superbonus

A 'Porta a Porta' la presidente del Consiglio ha parlato anche di superbonus. "I bonus edilizi voluti dal governo Conte sono costati 140 miliardi, mediamente una legge di bilancio di un anno - la legge più importante - vale 20-30 miliardi di euro. Questo vuol dire che sono state impiegate da 4 a 6 leggi finanziarie per il superbonus. Qualcosa non deve aver funzionato", in parte per "le stime sbagliate, doveva avere un costo ne ha avuto ben altro", in parte per "come sono state scritte le norme. Se oggi abbiamo 12 miliardi di truffe, forse quelle norme non sono state scritte bene", ha detto Meloni.

"Poi per carità, sono sempre utili i provvedimenti in edilizia, ma quel che metti da una parte lo togli a un'altra. Quando Conte diceva, in campagna elettorale, che gli italiani avrebbero ristrutturato gratuitamente, mi corre l'obbligo di segnalare che il superbonus è costato a ogni italiano, compresi i neonati e chi una casa non ce l'ha, 2.000 euro per ristrutturare il 4% del patrimonio edilizio, compresi castelli". Sono soldi tolti "alla sanità, alle pensioni e alle persone più in difficoltà", "140 miliardi per la campagna elettorale di Conte", l'affondo della premier. Si tratta di un intervento "che abbiamo pagato tanto", con il messaggio "'spenderete gratuitamente, così andranno bene le elezioni'".