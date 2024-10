Il post nelle storie temporanee. Impossibile all'interno del M5S non cogliere un riferimento del garante alla guerra con Giuseppe Conte

"Si muore più traditi dalle pecore, che sbranati dal lupo". All'indomani del voto in Liguria e, soprattutto, mentre si infiamma lo scontro al vertice del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo pubblica questo post nelle 'storie' temporanee di Whatsapp. Una citazione attribuita a un "autore sconosciuto" e accompagnata dalla foto di un lupo.

Impossibile all'interno del M5S non cogliere un riferimento del garante alla guerra con Giuseppe Conte: il presidente del Movimento ha annunciato nelle anticipazioni del libro di Bruno Vespa che non rinnoverà il contratto di consulenza di Grillo da 300mila euro; il co-fondatore del M5S ha replicato con un video social per rivendicare "il diritto a estinguere il Movimento".