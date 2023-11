Icch ha organizzato a Roma l’evento di presentazione del nuovo numero di The Corporate Communication Magazine, intitolato “Politica e social network: etica, partecipazione e polarizzazione”, che ha coinvolto diversi attori del settore. La mission del nuovo Magazine è esplorare il contesto mutevole della comunicazione politica e istituzionale e indagare in profondità sulle trasformazioni recenti derivate dall'importanza di comprendere come il digitale stia ridefinendo la politica.