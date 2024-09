Il body shaming della grillina Maiorino: "Sangiuliano un ometto che si è creduto fascinoso" - Video

Il body-shaming non vale quando si tratta di un uomo? La deputata del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino, in diretta su “Agorà Estate” - programma della mattina di Rai3 condotto da Maria Soave – definisce il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano “un ometto arrivato in alto che si trova persino fascinoso, si ritrova a credersi persino fascinoso, e immediatamente cede alle lusinghe di una bella donna. Siamo nel più classico della storia, addirittura nel letterario, ma sarebbe troppo elevato”.

Davide Desario, direttore dell’Adnkronos, replica qualche minuto dopo: “Le allusioni, dire ‘il ministro si è creduto avvenente’, cosa vuol dire? Stiamo facendo allusioni su come è una persona? Perché non si può credere avvenente il ministro come non posso credermi avvenente io o il collega Fabio Martini? È una cosa di cattivissimo gusto che se fosse stata fatta nei confronti di una donna… Io penso che è una cosa che non si fa”. Ma Maiorino insiste: “Mi assumo la responsabilità di quanto ho detto”.