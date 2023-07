Il 'fedelissimo' di Berlusconi: "Silvio mi aiuta da lassù, mi farò tatuare suo mezzo busto"

Completo blu, camicia nera e spilletta di Forza Italia "che mi ha regalato Silvio a Palazzo Grazioli il giorno della decadenza da senatore". Marco Macrì, il 'fedelissimo' di Berlusconi, fin dal primo mattino è in piazza Duomo, a Milano, per dare l'ultimo saluto al suo "idolo". Partito ieri sera da Alliste, in Salento, il 31enne che da sempre segue il leader di Arcore, ha viaggiato tutta la notte verso Milano sullo stesso treno preso i primi di aprile per raggiungere di corsa l'ospedale San Raffaele, dove Berlusconi era ricoverato in terapia intensiva. Dopo giorni di veglia e il sollievo per le dimissioni il 19 maggio, la morte del leader di Forza Italia lunedì l'ha colto di sorpresa: "Non me l'aspettavo, lui era un leone, ero convintissimo fossero controlli di routine", dice Macrì all'Adnkronos.

Oggi però "non è più il tempo per le lacrime, oggi partiamo con il messaggio di speranza e ottimismo, che Silvio ci ha sempre lasciato". Anche perché - è convinto il 31enne - "Silvio mi sta già aiutando da lassù: da quando è mancato mi hanno chiamato per due film tv. Domani inizio le riprese a Roma per una produzione Mediaset, chissà se è un caso…" E dopo il tatuaggio con l'autografo di Berlusconi, ripassato di recente, Macrì ora sta pensando a un nuovo tributo 'cutaneo' per il leader di Arcore: "Ho già pronto un mega tatuaggio con Silvio a mezzo busto, dietro le veline sfumate e sotto un messaggio sul 'bunga bunga'. Cerchiamo di prendere quella filosofia di vita e portarla avanti: il messaggio è quello di libertà".