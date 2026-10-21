L'europarlamentare dopo l'approvazione: "Quello che serve è stato sociale, non Stato di polizia. Non dovrebbe essere così difficile da capire"
"Quale sarà il prossimo passo? Licenza di sparare sulla folla in stile Bava Beccaris? Con il nuovo decreto sicurezza, in arrivo militari in strada a Milano – ai quali volevano persino attribuire poteri di polizia – e una raffica di altre misure ottusamente repressive". Così, in un post su Facebook Ilaria Salis.
"Senza il minimo accenno di autocritica, il Governo post-fascista continua imperterrito sulla strada della repressione", scrive l'europarlamentare riguardo al decreto-legge - approvato ieri dal Consiglio dei ministri - che introduce disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile dopo i cortei dei giorni scorsi e la guerriglia a Milano.
"Eppure, i fatti di Milano rappresentano plasticamente il FALLIMENTO di queste politiche securitarie. Dovrebbe ormai essere evidente a tutti: la loro 'sicurezza' è solo becera propaganda e il loro approccio autoritario non funziona. Sono imbarazzanti nella loro ostinatezza", prosegue Salis che sottolinea: "A forza di decreti sicurezza, criminalizzazione, repressione e riarmo, e soprattutto nessuna risposta alle questioni sociali (carovita, bassi salari, servizi pubblici dissestati) stanno solo esasperando il popolo. Quello che serve è stato sociale, non Stato di polizia. Non dovrebbe essere così difficile da capire…continuiamo a ribadirglielo!".