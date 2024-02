In Senato francobollo per Pinuccio Tatarella, a 25 anni dalla scomparsa del 'ministro dell'armonia'

E' stato svelato in Senato il francobollo in ricordo di Pinuccio Tatarella, l'ex fondatore di An e vicepremier, scomparso 25 anni fa. In Sala Maccari, alla presenza del presidente del Senato, Ignazio La Russa, il ministro per il made in Italy, Adolfo Urso, tra i più vicini al 'ministro dell'armonia' ha tolto il panno che copriva il pannello con la riproduzione del ricordo filatelico. Una cerimonia, accolta dagli applausi dei presenti, non senza la battuta del presidente La Russa: "In questa foto Pinuccio ha la cravatta ben annodata, non era sempre così...". In platea tanti dei familiari dell'ex ministro a partire dal fratello Fabrizio, politici ex An, e gli amici del tempo. Dal palco non è mancato un saluto indirizzato all'editore dell'Adnkronos, Pippo Marra, presente in sala: "L'amico di sempre di Pinuccio -ha detto Maurizio Gasparri- una persona con cui Tatarella ha condiviso tante scelte".