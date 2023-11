"Tutti parlano della soluzione dei due Stati. Anche Elly, ma io le ho detto: ci credo poco. Implicherebbe una strutturazione delle relazioni e un riconoscimento istituzionale che una parte della società araba non può accettare". A parlare, intervistato dal settimanale ticinese La Domenica, supplemento del Corriere del Ticino, è Melvin Schlein, padre della segretaria del Pd Elly Schlein e professore emerito di storia e scienze politiche della Franklin University di Lugano.

Sulla risposta di Israele agli attacchi terroristici compiuti da Hamas, Schlein, ebreo askenazita, osserva: "Elly ha invocato con forza la tregua umanitaria. Non ci vuole un esperto per capire che una decina di comandanti di Hamas uccisi non valgono migliaia di vittime civili, il prezzo dell'operazione militare è sproporzionato e per Israele è un errore strategico". Il professore universitario si dice preoccupato dall'ondata di episodi di antisemitismo in tutta Europa: "La frequenza degli episodi e i numeri che arrivano ad esempio dalla Francia fanno impressione", afferma.