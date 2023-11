"In Europa e in Italia, in questi giorni, sono avvenute manifestazioni di antisemitismo che richiedono un'azione decisa delle istituzioni preposte e un impegno convergente di tutte le forze politiche". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, in video-collegamento, durante l'incontro della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.

"Sono convinta che bisogna fermare la spirale di odio e liberare gli ostaggi ma anche proteggere i civili e porre fine a tutte le forme di violenza", ha detto in relazione al conflitto in corso.

"Voglio continuare a coltivare la speranza, la fiducia e l'utopia di un mondo che ripudia la guerra, il terrorismo, l'antisemitismo, l'islamofobia, ogni tipo di razzismo e ogni discriminazione", ha affermato facendo riferimento alle forme di discriminazione che avvengono sulle strade ma anche "social e nell'universo online". Segre ha puntato l'attenzione sulla "cultura della pace, del confronto, del rispetto e della solidarietà".