IT-alert nel Lazio 'colpisce' anche alla Camera. Il sistema d'allarme via messaggio ha risuonato infatti anche in Aula nel corso della seduta odierna. A farne le spese - come si nota nel video pubblicato sui social dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè - è la deputata M5S Carla Giuliano, interrotta dalla 'sirena' che a mezzogiorno in punto si è fatta sentire forte e chiara anche dai deputati. "Pensavo fosse un alert che riguardava il mio intervento...", scherza l'onorevole con il vicepresidente che replica: "Per l'intervento avrebbe udito soltanto il suono celestiale della campanella".