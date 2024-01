''Oltre 25 capi di Stato e di governo sono attesi a Roma per il vertice Italia-Africa. Per la Capitale si tratta di un appuntamento che assume un significato politico molto importante, perché è la conferma di quanto il nostro governo, con le sue scelte di politica internazionale, si stia posizionando sempre più al centro di ogni forma di collaborazione con il Continente nero''. Lo dice all'Adnkronos la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini, responsabile del Dipartimento Affari esteri del partito, alla vigilia della Conferenza Italia-Africa 'A bridge for common growth', in programma domani e lunedì a Roma.

L'esponente azzurra sottolinea l'importanza che l'Italia dà al partenariato con le Nazioni del Continente africano tema fortemente battuto dalla premier Giorgia Meloni attraverso il piano Mattei: ''Favorire questo partenariato è una priorità assoluta del nostro governo. E il summit dimostra che il dialogo è aperto. L'Italia, attraverso il ministro degli Esteri, Tajani, farà proposte specifiche al vertice''. Si avvia, quindi, spiega Bergamini, un ''percorso che possa portare i rapporti tra Africa e Italia, sulla base di una assoluta reciprocità e spirito di collaborazione, a svilupparsi a 360 gradi. Con l'obiettivo di realizzare progetti che abbiano un reciproco interesse economico e sociale nei vari settori: dall'energia all'impresa''.

Bergamini rivendica, dunque, il ruolo centrale del nostro Paese e il piano Mattei rappresenta a tal proposito il "culmine di questa scelta governativa di focalizzarsi sull'Africa per incrementare le relazioni con tutti i suoi Paesi''.