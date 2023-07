Meloni-Macron, domani incontro all'Eliseo

Incontro, domani all'Eliseo, tra il presidente Emmanuel Macron e la premier Giorgia Meloni, a Parigi per l'Assemblea del Bie per promuovere la candidatura di Roma all'Expo 2030. Ne dà notizia la presidenza francese. L'incontro tra i due leader sarà preceduto da dichiarazioni congiunte alla stampa.

"Il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio discuteranno dei rapporti bilaterali che uniscono Francia e Italia, e in particolare dell'attuazione del Trattato del Quirinale - rende noto l'Eliseo -. Discuteranno di questioni europee e approfitteranno di questo incontro per preparare il Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles giovedì 29 e venerdì 30 giugno", nonché "il vertice Nato che si terrà a Vilnius, in Lituania, martedì 11 e mercoledì 12 luglio. I loro scambi - prosegue la nota della presidenza francese - saranno l'occasione per riaffermare il comune sostegno all'Ucraina sugli aspetti militari, umanitari, economici, diplomatici e giudiziari".