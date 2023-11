La Russa a funerali Nino Strano

“Oggi sono qui come Ignazio e non come Presidente del Senato. Per me Nino, quando le traiettorie della vita e della vita lo hanno consentito, è’ stato uno degli amici più cari. Abbiamo fatto fatto insieme le vacanze, azioni politiche, e quello che nessuno può dimenticare e’ il suo umorismo, la sua verve e la sua gioia di vivere.Pensare che non c’è più e’ una cosa inconciliabile con la logica”. Parole del Presidente del Senato Ignazio La Russa, poco prima di entrare in cattedrale a Catania, dove tra poco avranno inizio i funerali dell’ex senatore Nino Strano, figura storica della Destra catanese, scomparso sabato scorso a 73 anni. Presenti in duomo a Catania, tra gli altri, in una cattedrale molto affollata, anche il senatore ed ex sindaco di Catania Salvo Pogliese, il Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno,il sindaco di Catania, Enrico Trantino e l’ex Governatore dell’Isola e leader Mpa, Raffaele Lombardo oltre al vice coordinatore regionale di FdI, Basilio Catanoso e quello provinciale etneo Alberto Cardillo.