"E' una grande emozione essere a un affollato congresso della Lega nel Lazio, come si dice a Milano 'daje'. Grazie a Claudio Durigon, ora non si elegge un uomo solo al comando, perché da soli non si va da nessuna parte. Doppi auguri a Davide perché domani qualcuno compie 50 anni". Così Matteo Salvini, margine del congresso regionale della Lega, anticipando l'esito del congresso dove Davide Bordoni è il candidato unitario della Lega nel Lazio.

"Dieci anni fa nessuno avrebbe pensato che il simbolo della Lega sarebbe stato nelle schede elettorali del Lazio -dice- oggi è un grande onore celebrare il congresso di una Lega che a Roma e nel Lazio è in crescita ovunque, con vicesindaci, quasi 500 amministratori locali un tesseramento che in tutte le province del Lazio sta crescendo".

"Da qui partiranno dodici pullman per Pontida, come ministero stiamo investendo tanto in infrastrutture a Roma e nel Lazio, metropolitane, strade e autostrade, la Roma-Latina, il porto di Civitavecchia. I cittadini stanno capendo quello che stiamo facendo. Domani Davide Bordoni assumerà l'incarico di segretario regionale, da Roma e dal Lazio passa tanto, essere forti qui vuol dire esser forti in Italia", aggiunge.