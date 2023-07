E' morta Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi

Aveva 76 anni. Il soccorso alpino: "Era impegnata in un'escursione sulla via di Francesco, inutili i tentativi di rianimazione"

E' morta Flavia Franzoni, la moglie 76enne dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. "Con enorme dolore, il presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all'improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni", si legge in una nota dell'ufficio stampa dell'ex-premier.

Il servizio regionale Umbria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) rende noto di essere intervenuto nel pomeriggio di oggi per prestare soccorso a Flavia Franzoni, su un tratto della via di Francesco dove era impegnata in un'escursione. Sono giunte via terra due squadre del Soccorso Alpino con personale tecnico e sanitario ma nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, effettuati sotto un violento temporale che ha anche impedito l'arrivo dell'elisoccorso, per la donna in stato di incoscienza non c'è stato più nulla da fare. Ne è stato quindi constatato il decesso da parte di un medico giunto successivamente insieme a un'altra squadra di soccorso del 118 regionale, comunica il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. "La restante parte del gruppo di escursionisti è stata dunque accompagnata ai mezzi di soccorso poco distanti e la salma recuperata e trasportata nel primo punto carrabile disponibile. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico esprime la propria vicinanza e le proprie condoglianze al Presidente Romano Prodi, ai figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia", si legge.

IL CORDOGLIO DELLA POLITICA

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, ha espresso al Presidente Prodi il proprio profondo cordoglio e i suoi sentimenti di vicinanza per la scomparsa della moglie.

"La mia più sentita vicinanza a Romano Prodi per la scomparsa della moglie Flavia. Un abbraccio e un pensiero alla famiglia e a tutti i suoi cari", così in un tweet la premier Giorgia Meloni.

"Siamo tutte e tutti sconvolti di fronte alla morte improvvisa di Flavia Franzoni. E in questo momento di enorme dolore vogliamo stringerci attorno a Romano Prodi e a tutta la loro famiglia con il grande affetto mio personale e di tutta la comunità democratica", dice la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"E’ impossibile riassumere lo spessore intellettuale, le qualità e la passione civile di Flavia Franzoni, sempre così attenta alle fragilità sociali e impegnata a fianco degli ultimi, grande innovatrice delle politiche sociali. Ci mancheranno, tanto, la sua capacità di analisi e la sua profondità di pensiero, il suo consiglio sempre prezioso", aggiunge.

"Profondamente colpito dalla notizia della improvvisa scomparsa di Flavia Franzoni, donna forte e sempre presente nelle storie comuni di questi decenni. Abbraccio Romano Prodi e tutta la sua famiglia", scrive commissario Ue, Paolo Gentiloni, su Twitter.

"Il mio abbraccio affettuoso e commosso a tutta la famiglia Prodi e soprattutto a Romano per la tragica scomparsa della moglie Flavia Franzoni", il tweet di Matteo Renzi.



"Rimango senza parole nell’apprendere la notizia della scomparsa di Flavia Franzoni. Abbraccio Romano con Giorgio e Antonio. Ripenso ad un’infinità di momenti, di parole, di sentimenti. Penso con immensa gratitudine a tutto quello che Flavia ha fatto e rappresentato", scrive Enrico Letta su Twitter.

"Attonito nell’apprendere della scomparsa di Flavia, mi stringo a Romano Prodi e ai suoi figli in questo momento di grande dolore. È stata senz’altro una donna speciale che lascerà un vuoto immenso; penso in queste ore a quanto Romano e Flavia siano stati una coppia esemplarmente unita in tutti i momenti della loro vita", le parole di Pier Ferdinando Casini.

"Sono giorni di profonda tristezza. Condoglianze a Romano Prodi, che oggi ha perso l'amata moglie Flavia. Ci stringiamo al suo dolore e a quello dei suoi cari", scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini.

"Profondamente colpito dalla morte di Flavia Franzoni Prodi, mi stringo con un forte abbraccio a Romano e ai suoi figli, nel ricordo di una donna straordinaria", il messaggio di Pier Luigi Bersani.