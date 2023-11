"Grillo si è rivelato un grandissimo mattatore: mancava da 10 anni, una grande performance, è in forma splendida, ha fatto fare il record di ascolti a Fazio quindi chapeau". Giuseppe Conte, presidente del M5S, promuove a pieni voti Beppe Grillo, protagonista di uno show di un'ora nella puntata di Che tempo che fa condotto ieri da Fabio Fazio sul Nove. Nel corso della serata, Grillo si è soffermato anche su Conte: "Lo abbiamo scelto con Gigino Di Maio. Un bell'uomo, sapeva l'inglese, veniva dall'università. Non si capiva quello che diceva, perfetto per la politica...". Conte come reagisce? "Lui usa l'ironia, io ho autoironia - risponde-: direi che è stato assolutamente divertente e se volete saperlo mi sono messo a ridere, invece non mi fa ridere Giorgia Meloni e la manovra di questo governo che fa piangere il paese".

Solo su un passaggio dell'intervento di Grillo, Conte non è in sintonia. "Oggi ho un ruolo politico e penso che la politica non debba mischiarsi ai processi in corso, lo penso anche per me stesso: sono stato indagato dalla procura di Bergamo, sono andato nelle aule di giustizia difendermi, non ho commentato il procedimento in corso. Ho aspettato che il tribunale dei ministri riconoscesse la piena correttezza del mio operato e ho commentato dopo, quindi figuratevi se posso commentare un processo in corso altrui", dice soffermandosi sulle parole che Grillo ha usato in relazione a Giulia Bongiorno, legale della presunta vittima nel processo per stupro in cui il figlio del fondatore del M5S è imputato.