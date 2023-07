Manifestazione M5S a Roma, Schlein in piazza con Conte: "Uniamo la battaglia"

Bandiere del M5S mescolate a quelle della pace nel corteo con partenza da piazza della Repubblica per la manifestazione #BastaVitePrecarie voluta dal Movimento. I sostenitori 5 Stelle, i cittadini che hanno deciso di manifestare, i gruppi territoriali M5S, gli esodati del superbonus, affollano la piazza al grido di “onestà! onestà!”, “Meloni, Meloni dimissioni!”, “Conte! Conte! Conte!”.

Conte: "Risposta al di là delle aspettative"

Il presidente del M5S arriva in una piazza già gremita: “Una piazza piena, piena risposta al di là delle aspettative - il commento di Conte -. È veramente una bella piazza, hanno risposto in tantissimi all’appello, a un libero appello, a un libero invito”, sottolinea il leader pentastellato che dovrebbe poi parlare al termine del corteo in largo Corrado Ricci. “Oggi è una giornata di sole, di caldo, la gente - sottolinea - poteva andare al mare e invece sono venuti qui a manifestare tutta l’insoddisfazione, tutto il disagio sociale che il governo non vuole ascoltare. Questa non è la piazza del M5S, è la piazza della maggioranza del Paese”.

Schlein: "Su tanti temi possiamo fare insieme"

Al corteo arriva anche la segretaria del Pd Elly Schlein salutata con un abbraccio da Giuseppe Conte. "Ci tenevamo a venire per testimoniare la volontà di lavorare insieme contro la precarietà", spiega la segretaria dem al leader del M5s che a fatica si fa strada tra la folla per accoglierla nel corteo. "Avete fatto bene a mobilitarvi, Giuseppe!", aggiunge Schlein. “Ci sono alcuni temi, come questi e come altri come il Pnrr e la sua attuazione che è a rischio con i ritardi del governo, così come il salario minimo, sui cui 5S, Pd, Avs e anche Calenda possono fare insieme, e noi siamo qui per cercare di tenere unita la battaglia su alcuni temi su cui si può fare insieme ed essere così più efficaci nel contrastare il governo che sta aumentando scientemente la precarietà e il lavoro povero”, afferma la segretaria. "Di percorso ne abbiamo da fare, ma questo è un buon messaggio. Grazie!", la replica di Conte. I due leader si sono quindi salutati con Schlein che ha augurato a Conte "buona manifestazione".

Fratoianni: "Sempre presente in piazze che condivido"

Presente in piazza anche il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni: “Sempre sto nelle piazze di cui condivido la piattaforma, se poi questo consente di creare di costruire anche un elemento di convergenza, bene. Certamente su lotta a precarietà, no alla guerra, difesa del reddito, salario minimo e opposizione a una destra che sta smantellando i diritti sociali e civili”. Fratoianni che ha raggiunto la testa del corteo è stato contestato da alcuni manifestanti che lo hanno accolto al grido di “dovevi venire prima!”.