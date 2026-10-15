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Manovra: l'Italia insiste sulla flessibilità Ue per la crisi energetica

Tajani ottimista sulla flessibilità Ue per la manovra italiana, insistendo per maggiori margini nel patto di stabilità

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani al prevertice del Ppe a Bruxelles - Foto Adnkronos
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani al prevertice del Ppe a Bruxelles - Foto Adnkronos
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15 ottobre 2026 | 09.37
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Il vicepresidente del Ppe Antonio Tajani, ministro degli Esteri, è "ottimista" sulla trattativa con la Commissione Europea per ottenere maggiori margini di manovra all'interno del patto di stabilità per affrontare la crisi energetica.

"Le parole di Valdis Dombrovskis e le parole di Antonio Costa - dice a Bruxelles, a margine del prevertice dei Popolari - mi sembrano positive in questa direzione. Vedremo quale sarà la decisione. Noi continueremo a insistere sulla flessibilità, è uno dei temi fondamentali, insieme a quello della crescita. Penso alla vicenda Ets ed Ets 2. Bisogna intervenire per modificare, è dannoso per la nostra economia. Io sono ottimista. Vedremo cosa accadrà. Speriamo bene. Continueremo a insistere".

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti "adesso è a Bangkok, poi verrà a trattare. Devono trattare anche sui contenuti delle decisioni per l'utilizzo della Nec (clausola nazionale di salvaguardia, ndr), sia per i contenuti dei sette miliardi dell'energia, e sette miliardi" per la difesa, ma "soprattutto quelli dell'energia. Rispetteremo le regole europee, saranno investimenti e non tagli delle accise".

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Antonio Tajani flessibilità Ue Manovra patto stabilità
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