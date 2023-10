Mario Giordano diventa nonno e si commuove in tv. Il giornalista Mediaset è ospite del collega Paolo Del Debbio nello studio di Dritto e Rovescio. Giordano, in studio, ascolta il messaggio della figlia Alice. "Papà, mi hanno chiesto di parlarti del ruolo che ti aspetta da qui a poche settimane. Quello di nonno", dice. "Non so bene come si faccia il genitore, lo imparerà strada facendo ma tu e la mamma siete l'esempio migliore che potessi desiderare. Qui, Antonio (papà della bimba che sta per nascere, ndr) si è già attrezzato per far diventare la piccola Agata una grande tifosa del Milan ma io non vedo l'ora di ascoltare nonno Mario che recita come ninna nanna la formazione del Grande Toro", dice la figlia di Mario Giordano mostrando un piccolo body rossonero. "Sentirmi chiamare Nonno Mario mi fa un certo effetto. Ho messo una cassetta a casa, si paga una multa di 100 euro ogni volta che si pronuncia la parola nonno... Alice ha detto che stavolta la paghi tu...", dice Giordano rivolgendosi a Del Debbio.