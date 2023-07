Maturità, Guzzetta: "Chabot? Tema difficilissimo e attualissimo, parlare di Nazione è una sfida"

Il costituzionalista: "E' espressamente citata nella Costituzione, è lo strumento per legittimare il potere, che il costituzionalismo è nato per regolare e disciplinare. La traccia non può essere considerata una forzatura politica. L’alternativa è l’anarchia o l’autoritarismo"

"La traccia che prende spunto dal fondamentale testo di Federico Chabod pone allo studente interrogativi su un tema difficilissimo e al tempo stesso attualissimo". Così il costituzionalista Giovanni Guzzetta, professore di Diritto pubblico presso l'Università di Roma 'Tor Vergata' commenta all'Adnkronos la traccia ispirata al testo di Chabod per l'esame di maturità ed aggiunge: "Il concetto di Nazione, come dimostra il testo, non è un concetto statico, ma dinamico. Ciò perché esso è collegato al concetto di comunità politica che è alla base delle istituzioni, innanzitutto lo stato, intorno alle quali si organizza da secoli la vita pubblica e l’organizzazione del potere e dell’autorità.

Secondo Guzzetta, "parlare oggi di Nazione, che è espressamente citata nella Costituzione e che pertanto non può essere considerata una forzatura politica, è una sfida per due motivi. Il primo è che non è possibile una comunità politica senza quegli elementi identitari che cementano l’appartenenza, legittimano le decisione, fondano l’unità politica su cui si struttura la sovranità dello stato". Il secondo, è che "allo stesso tempo la Nazione si colloca sempre di più in un contesto storico in cui agiscono più livelli di governo rispetto ai quali la singola nazione è solo uno degli attori, che si confronta con sovranità e poteri di altri enti (stati, organizzazioni internazionali, organizzazioni di aree regionali nel contesto del diritto internazionale)".

Riflettere sul concetto di Nazione è pertanto una questione ineludibile, sia, come dimostra il testo, per costruire l’identità politica di chi vi appartiene e il senso di unità che da tale appartenenza deriva , sia per collocare tale unità politica in un contesto sempre più vasto di relazioni con altre comunità politiche di cui si fa parte o con le quali ci si confronta . E dunque il concetto di nazione è a un tempo irrinunciabile e da aggiornare continuamente. Esso è a fondamento dell’identità politica e lo strumento per legittimare il potere, che il costituzionalismo è nato per regolare e disciplinare. L’alternativa è l’anarchia o l’autoritarismo". (di Roberta Lanzara)