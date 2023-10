Il gesto dei membri del governo per le parole di solidarietà espresse dalla presidente del Consiglio in Aula

Standing ovation per Giorgia Meloni al Senato, dove oggi la presidente del Consiglio ha esordito esprimendo la "vicinanza umana" ai familiari delle vittime dell'attacco di Hamas in Israele, prima delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani.

"Voglio esprimere anche in quest'Aula la mia vicinanza umana ai familiari delle vittime del terrificante attacco compiuto da Hamas" contro Israele "lo scorso 7 ottobre, la mia grande preoccupazione per la sorte degli ostaggi" e il "mio profondo sgomento per la brutalità con la quale Hamas si è accanito contro civili inermi non risparmiando neanche donne, bambini e anziani", le parole della presidente del Consiglio accolte da un lungo applauso e dalla standing ovation da parte dei membri del governo.