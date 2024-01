Duelli, sfide, faccia a faccia. Il confronto diretto tra il presidente del Consiglio e i leader delle opposizioni, Giuseppe Conte ed Elly Schlein in testa, appassiona. Gli occhi sono puntati sulle occasioni di 'scontro' politico, in Parlamento e non solo. Ultima, in ordine di tempo, il question time della premier, ieri alla Camera, che un record lo ha registrato nel giro di una manciata di ore, e riguarda l'acceso botta e risposta tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Prontamente postato sui social del leader del Movimento 5 Stelle, ha letteralmente sbancato: oltre 3,3 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore su TikTok con oltre 220mila like, e 1,7 milioni di visualizzazioni su Instagram con 80mila like. Numeri che ne fanno, fra i video dei leader politici su TikTok di inizio 2024, quello con la miglior performance.

Il video, che mostra in parallelo da una parte Conte durante la sua replica in Aula e la premier Meloni dall'altra, propone brani dell'intervento in cui il presidente del M5S ha attaccato Meloni su più argomenti, a partire dal patto di stabilità cui era dedicata l'interrogazione del M5S. "Presidente Meloni, lei ha illuso gli italiani dicendo che sarebbe andata a Bruxelles a far tremare l'Europa, qui a tremare è invece l'Italia. Mi chiedo cosa ha fatto a Bruxelles in 16 mesi. Le battaglie si possono anche perdere ma perderle senza combattere significa perdere con disonore", dice Conte rivolto al presidente del consiglio.

Poi, il Pnrr ("lei sta cercando di spendere maldestramente soldi portati da noi dall'Europa; lei invece ha portato meno 12 miliardi, è questa la differenza tra lei e noi"); il superbonus ("lei è ossessionata dal superbonus perché vuole gettare fumo negli occhi degli italiani con questo mezzo di distrazione di massa, ma la più grande truffa del secolo è quel programma farlocco che lei ha presentato agi elettori"); le privatizzazioni, da Ita a Poste e Ferrovie; fino alla stoccata finale: "lei tutto quello che tocca distrugge, ci fa una cortesia? Faccia anche meno".