Meloni: "Incendi e disastri meteo, Italia a dura prova. Ora piano di prevenzione"

"Gli incendi e i disastri meteorologici degli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova l'Italia. Il governo ha messo in campo tutti i mezzi di cui dispone e stiamo istruendo le richieste di stato di emergenza avanzate dalle Regioni colpite per deliberare le prime risorse. Siamo al lavoro per dare risposte immediate ed efficaci". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio trasmesso dai suoi canali social.

"Dobbiamo fare quello che non si è avuto il coraggio di fare a sufficienza nel passato - ha continuato Meloni -, cioè lavorare per mettere in sicurezza il territorio. L'obiettivo è superare la logica degli interventi frammentati varando un grande piano di prevenzione idrogeologica".

"Non dobbiamo e non possiamo limitarci a questi interventi di emergenza. Usare tutti i mezzi disponibili non significa che noi oggi abbiamo tutti i mezzi necessari", ha continuato, aggiungendo: "Nei mesi scorsi il governo ha già incrementato le assunzioni tra chi è chiamato al soccorso. Fin dalla prossima legge di bilancio intendiamo aumentare le spese per la manutenzione di veicoli aerei. Però i continui disastri a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi dimostrano che le emergenze saranno sempre più presenti".

"Sono sinceramente vicina al dolore di chi ha perso i propri cari e alle comunità che sono state maggiormente colpite". La presidente del Consiglio ha quindi ringraziato "i volontari, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle forze armate e di polizia. Tutte le squadre sono mobilitate. Così come magistratura e polizia sono al lavoro per scoprire gli autori degli incendi dolosi".