Giorgia Meloni: "Nessun conflitto governo-magistratura"

Presidente del Consiglio: "Riforma non contro toghe". Sul caso La Russa: "Io non sarei intervenuta"

"Non c'è dal mio punto di vista alcun conflitto con la magistratura. Chi confida nel ritorno dello scontro tra politica e magistratura credo che rimarrà deluso". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del vertice Nato a Vilnius. "La riforma non è contro le toghe ma spero" venga fatta "con il loro contributo", ha aggiunto. "All'Anm consiglio prudenza", ha detto ancora. Quanto alla separazione delle carriere è nel nostro programma, sui tempi vedremo. E' uno dei nostri obiettivi di legislatura", ha sottolineato.

Caso La Russa

"Capisco molto bene, da madre, la sofferenza del presidente Ignazio La Russa" per il caso che vede coinvolto suo figlio Leonardo Apache, "anche se non sarei intervenuta nel merito della vicenda. Tendo a solidarizzare, per natura, con una ragazza che decide di denunciare" di aver subito una violenza sessuale. "Poi bisognerà andare nel merito" e "mi auguro che la politica ne resti fuori", ha detto Meloni.