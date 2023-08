Meloni partita per Valona, ospite del premier Rama

Giorgia Meloni, in vacanza in Puglia, è partita questa mattina in traghetto per l'Albania. La premier sarà ospite del premier Edi Rama a Dhermi, località sull'Adriatico situata a una quarantina di chilometri a sud di Valona, dove si trova una residenza del governo, dicono all'Adnkronos fonti locali. Meloni dovrebbe fermarsi in Albania qualche giorno.

Secondo l'emittente schipetara Vizion Plus, è stato Rama a invitare la premier per una visita privata nel Paese. Visita che avviene mentre le spiagge albanesi hanno fatto registrare un boom di presenze di turisti italiani, con il capo del governo di Tirana che nei giorni scorsi in un post su Facebook aveva paragonato gli italiani in ferie in Albania nel 2023 agli albanesi che partirono per l'Italia nel 1991, con la foto dell'arrivo al porto di Bari l'8 agosto di 32 anni fa della nave 'Vlora' con 20mila persone a bordo.

In un'intervista a 'Libero' sabato, il premier socialista ha definito Meloni "una tigre": "Nella scena internazionale Giorgia ha sorpreso tutti e alla grande direi, perché si aspettavano un mostro fascista che avrebbe marciato sull’Europa e si sono trovati davanti una donna con una abilità mostruosa nel comunicare da grande europeista, senza sbagliarne una".