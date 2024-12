Meloni: "Straordinaria situazione stabilità Italia, capitale da mettere a frutto"

"La nostra straordinaria condizione di stabilità è un importante capitale che l'Italia deve saper mettere a frutto, consente di rafforzare la cooperazione con i partner e attrarre gli investimenti esteri. Primo dovere per garantire stabilità spetta alla maggioranza che ringrazio per la coesione dimostrata". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla Camera per le comunicazioni in vista del consiglio europeo del 19 dicembre.