circle x black
Cerca nel sito
 

Meritocrazia Italia, a Roma l'8° congresso nazionale sull'agenda del merito

Segui Adnkronos su Google
21 ottobre 2026 | 09.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Meritocrazia, intelligenza artificiale, lavoro e giustizia al centro dell'ottavo Congresso nazionale di Meritocrazia Italia, intitolato "L'agenda politica del merito". L'iniziativa ha riunito esponenti politici di maggioranza e opposizione, intervenuti in presenza e in collegamento, per discutere le priorità del Paese e il rapporto tra competenze, equità e istituzioni. Tra i partecipanti il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, con un contributo preregistrato, e Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell'Unione europea nel Golfo, collegato da remoto. Al confronto hanno preso parte anche Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi e Sinistra), Raffaele Nevi (Forza Italia), Luciano Nobili (Italia Viva), Elisa Pirro (Movimento 5 Stelle), Piercamillo Falasca (Europeisti.eu) e Giuseppe De Mita (Base Popolare).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Continua la protesta di autotrasportatori e agricoltori, corteo rumoroso di tir e trattori a Campobasso - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 9: protagonisti la star Julianne Moore e Valerio Lundini - Videonews dalla nostra inviata
La notte londinese di Cremonini: sul palco Salmo, Fibra e Malika per presentare 'Amateur' - Video
"Teniamo distinti violenti e chi manifesta per i diritti", la risposta di Ghali sugli scontri di Milano - Video
Festa Cinema Roma, Gianmarco Tognazzi in 'Aspettando Mr Hyde' dà voce a una malattia rara
Maltempo in Sardegna, le immagini dei Vigili del Fuoco al lavoro
La preghiera dei soldati prima della battaglia, le immagini dall'Ucraina
'Che spettacolo l'Italia!', cinema protagonista del nuovo spot del ministero del turismo - Video
Assaltano un'armeria nel Cagliaritano, in un video le urla e gli spari nella notte
News to go
Scontri in Francia, il bottino dei saccheggi in vendita su piattaforme online
Festa del Cinema di Roma, giorno 8: protagonisti la Gialappa's Band e l'attore Marco Bocci - Videonews dalla nostra inviata
Francesco Colella: "Dagli autotrasportatori alle violenze di piazza, indignato per il racconto di alcuni media" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza