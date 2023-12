"Ora Giorgia Meloni dovrà rispondere delle sue bugie al Parlamento!". Lo scrive Giuseppe Conte sui social postando un video con le accuse al presidente M5S sul Mes da parte della premier Giorgia Meloni in Senato e quindi la replica del leader pentastellato che mostra lettera inviata al presidente Lorenzo Fontana per un Giurì d'onore che verifichi le dichiarazioni della presidente del Consiglio. Tutte "falsità", rimarca Conte.

"Avete sentito questo cumulo di falsità dette in Parlamento dalla premier Giorgia Meloni parlando del Mes al popolo italiano. E' inaccettabile, umilia la verità dei fatti, le istituzioni e il Parlamento". Per questo "ho chiesto un Giurì d'onore al presidente della Camera".

"Giorgia Meloni, risponderai delle tue dichiarazioni, della tua condotta davanti a una commissione speciale, un Giuri' d'onore. Dovrai rispondere di queste falsità, dovrai difenderti perché io ho sempre fatto le cose alla luce del sole, ho agito in maniera corretta in Parlamento, ho agito con un mandato e ho fatto tutti i passaggi in modo trasparente, e tu invece, sul Mes cosa farai? Quando risponderai? Quando ti assumerai le tue responsabilità?"