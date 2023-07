Sulla ratifica del Mes "rimaniamo su una posizione contraria, come detto da Salvini, che ha spiegato la nostra posizione, dicendo che non serve ora all'Italia e che ci sono altri strumenti per finanziare il debito del paese". Lo dice all'AdnKronos Andrea Crippa, vicesegretario della Lega. "Il Mes - sottolinea - non va ratificato perché ce lo chiede la Ue. Mi pare che Giorgia Meloni, ha ribadito le stesse cose dette da Salvini", conclude Crippa.